Порошенко заявив, що необхідно змінити механізм екоподатку



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Президент Петро Порошенко прокоментував підвищення ставки екологічного податку

Зменшили викиди - пільга з податку, не зменшили - підвищення відповідальності і мотивація для технічного переоснащення виробництва, - президент

В Україні необхідно створити механізм екологічного податку, що залишається суб'єкту місцевого самоврядування та підприємству у разі, якщо викиди зменшуються. Про це заявил президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку у Полтаві, повідомляє uaprom.

Порошенко висловив переконання у необхідності створити механізм екологічного податку, «що залишається суб'єкту місцевого самоврядування та підприємству, якщо викиди зменшуються».

«А коли підприємство нарощує викиди, платить, місцеве самоврядування це використовує, але екологія не поліпшується, і коли це пропонують президенту - то так не буде. Бо ми повинні рятувати людей. Ще раз підкреслюю, зменшили викиди - пільга з податку та стимул для місцевого самоврядування. Не зменшили викиди - навпаки, підвищення відповідальності і мотивація для технічного переоснащення виробництва», - сказав президент, коментуючи висловлювання мера Кременчука про необхідність підвищення ставки екологічного податку.