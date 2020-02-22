Позов Державіаслужби до МАУ на 28 млн: Верховний суд направив справу на новий розгляд



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МАУ, надавши у червні — липні 2016 року послуги з перевезення пасажирів і вантажів та отримавши від пасажирів і відправників вантажу державний збір, не перерахував відповідні збори до Державіаслужби

Державіаслужба просить стягнути з МАУ заборгованість зі сплати державних зборів

Спір між Державною авіаційною службою України та ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відповідне рішення прийняв Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 19 лютого 2020 року в судовому засіданні у справі № 826/16485/16 за позовом Державіаслужби.

Державіаслужба просить стягнути з МАУ заборгованість зі сплати державних зборів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях сумою 28 млн 402 тис. 393 грн.

Цей борг, як доводив позивач, утворився внаслідок того, що МАУ, надавши у червні — липні 2016 року послуги з перевезення пасажирів і вантажів та отримавши від пасажирів і відправників вантажу державний збір, не перерахував відповідні збори до Державіаслужби.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову. Державіаслужба оскаржила ці рішення в касаційному порядку.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Таким чином суд задовольнив касаційну скаргу позивача.