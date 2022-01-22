Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція

В січні 2022 року рівень конкуренції становить в середньому три особи на одне робоче місце

Початок року відзначився досить жвавим рухом на українському ринку праці. У січні 2022 року рівень конкуренції становить у середньому три особи на одне робоче місце. Про це повідомляє grc.ua.

Профсфери із найбільшою конкуренцією

Представники топ-менеджменту традиційно стикаються із найвищою конкуренцією у конкурсі на посаду. На початку року конкуренція серед директорів складала 20 осіб на одне робоче місце. Це не дивно, адже обіймаючи керівну посаду, претенденти отримують не лише відчутну компенсацію за свою роботу, а й високий соціальний статус. У січні середня запропонована заробітна плата для топ-менеджменту складала 41 тис. грн.

Другу позицію у топ-10 профсфер із найвищим рівнем конкуренції зайняла Державна служба та некомерційні організації – дев'ять осіб на робоче місце. Третє місце за рівнем конкуренції займає безпекова сфера – сім осіб на одне місце.

Подолати конкурс у шість осіб на вакансію потрібно юристам та працівникам зі сфери страхування. Серед студентів конкуренція становить чотири особи на одне робоче місце, такий показник серед працівників з адміністративного сектора. Десятку лідерів із найбільшою конкуренцією замикають такі профсфери: маркетинг, мистецтво, розваги, мас-медіа та видобуток сировини. Тут на одне робоче місце претендують по три особи.

Графіка: grc.ua

Сферами з найменшою конкуренцією станом на початок року стали транспорт та логістика, робочий персонал, консультування та медицина та фармацевтика, де рівень конкуренції менше одного людини на робоче місце.

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