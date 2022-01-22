  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найвища конкуренція серед представників топ-менеджменту - Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція
    Найвища конкуренція серед представників топ-менеджменту
    фото з відкритих джерел

    В січні 2022 року рівень конкуренції становить в середньому три особи на одне робоче місце

    Початок року відзначився досить жвавим рухом на українському ринку праці. У січні 2022 року рівень конкуренції становить у середньому три особи на одне робоче місце. Про це повідомляє grc.ua.

    Профсфери із найбільшою конкуренцією

    Представники топ-менеджменту традиційно стикаються із найвищою конкуренцією у конкурсі на посаду. На початку року конкуренція серед директорів складала 20 осіб на одне робоче місце. Це не дивно, адже обіймаючи керівну посаду, претенденти отримують не лише відчутну компенсацію за свою роботу, а й високий соціальний статус. У січні середня запропонована заробітна плата для топ-менеджменту складала 41 тис. грн.

    Другу позицію у топ-10 профсфер із найвищим рівнем конкуренції зайняла Державна служба та некомерційні організації – дев'ять осіб на робоче місце. Третє місце за рівнем конкуренції займає безпекова сфера – сім осіб на одне місце.

    Подолати конкурс у шість осіб на вакансію потрібно юристам та працівникам зі сфери страхування. Серед студентів конкуренція становить чотири особи на одне робоче місце, такий показник серед працівників з адміністративного сектора. Десятку лідерів із найбільшою конкуренцією замикають такі профсфери: маркетинг, мистецтво, розваги, мас-медіа та видобуток сировини. Тут на одне робоче місце претендують по три особи.

    Графіка: grc.ua

    Графіка: grc.ua

    Сферами з найменшою конкуренцією станом на початок року стали транспорт та логістика, робочий персонал, консультування та медицина та фармацевтика, де рівень конкуренції менше одного людини на робоче місце.

    Нагадаємо, із Яргорова Монастириської громади, що на Тернопільщині, половина жителів виїхала за кордон.

    Раніше повідомлялося, що Польща підготувала для заробітчан з України низку важливих змін. Йдеться про умови оплати праці та правила в'їзду для українських трудових мігрантів на територію сусідньої країни.

    Читайте також: У 2021 році з України поїхало працювати 600 тисяч людей. Чи «зрада» це?
    Теги: державна служба медицина конкурс українці мистецтво Україна транспорт праця страхування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Претендентів 20 – вакансія одна: у яких галузях найвища конкуренція