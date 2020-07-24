Президент асоціації екологів: Необхідна зміна механізму розподілу екологічного податку



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Державну програму з фінансування природоохоронних заходів профінансована до 0,5 мільйона гривень - це лише близько 12% всіх отриманих коштів від екологічного податку - Циганок

Кошти від екологічного податку, які у 2019 році склали близько 4 млрд грн, на сьогодні використовуються неефективно

Для покращення екологічної ситуації в країні необхідно змінити механізм розподілу екологічного податку. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За словами еколога, кошти від екологічного податку, які у 2019 році склали близько 4 млрд грн, на сьогодні використовуються неефективно.

«Кошти розчиняються у загальному бюджеті. Якщо взяти ту кількість коштів, яка пішла на природоохоронні заходи, можна оцінити, наприклад, державну програму з фінансування природоохоронних заходів, вона профінансована до 0,5 мільйона гривень. Тобто, це лише близько 12% всіх отриманих коштів від екологічного податку з державного бюджету профінансовано далі заходи, які спрямовані на запобігання забрудненню, на зниження такого негативного тиску», - пояснила Циганок.

На її думку, в Україні необхідно змінити механізм розподілу коштів екологічного податку та запровадити стимули для підприємств проводити екологічну модернізацію.

«Механізмів для ефективного використання цих коштів є досить багато. Починаючи зі зменшення податкового навантаження для тих підприємств, які знижують тиск на довкілля. Завершуючи спеціальними кредитними програмами, природоохоронними програмами на рівні регіонів і держави в цілому», - розповіла Циганок.

Вона наголосила: для якісних змін в екологічній ситуації необхідно не лише збирати та акумулювати кошти, потрібно вживати заходи з упередження негативного впливу, який чинять природокористувачі на довкілля. «Існуюча головна проблема наразі в механізмі розподілу коштів екологічного податку – це те, що цей платіж абсолютно не має цільового призначення. Тобто, це наразі фіскальний інструмент. А якщо ми говоримо про якісні позитивні зміни в довкіллі, до яких ми прагнемо, і ми не маємо можливості втрачати час, то ці кошти мають обов’язково мати цільовий характер, вони мають якісно не просто розподілятися, а й використовуватися. І от цих змін у законодавстві ми всі дуже потребуємо», - підсумувала Циганок.

Нагадаємо, аналітик GMK Center Андрій Глущенко раніше заявив, що підвищення ставок екологічного податку без його цільового використання перешкоджає екомодернізаціі підприємств. Водночас Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.