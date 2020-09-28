Президентська фракція нарешті почала займатися проблемою боргів на енергоринку, – експерт



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«Приємно чути, що в президентській фракції є хтось кому не байдуже, що відбувається з інвестиційним кліматом»

Народні депутати фракції «Слуги народу» запропонували прийнятний механізм вирішення проблеми заборгованості на енергоринку, стала результатом недореформованості ринку електроенергії України.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ) Ігор Тинний, коментуючи реєстрацію депутатами фракції «Слуга народу» законопроекту №4151, який передбачає випуск ОВДП.

«Приємно чути, що в президентській фракції є хтось кому не байдуже, що відбувається з інвестиційним кліматом… Радий, що хтось такий законопроект зареєстрував. Тому обмежено оптимістично цю ідею сприймаю, бо насправді всі попередні спроби провалилися», - сказав Тинний.

За його словами, погашення заборгованості перед виробниками струму з відновлюваних джерел через випуск облігацій державної позики є прийнятним в якості одноразового способу вирішення проблеми.

«Закон України передбачає можливість і бюджетного фінансування, і фінансування цінними паперами ОВДП. Підкреслю ще раз, що ми не вважаємо, що так мусить бути, ми вважаємо, що на ринку електричної енергії, як на ринку товарному мусять бути 100% грошові розрахунки. Проте як одноразовий спосіб вирішення накопиченої кризи це краще ніж нічого», - пояснив Тинний.

Нагадаємо, депутати фракції «Слуга народу» Юрій Кузбіт, Богдан Торохтій та Максим Заремський зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону» Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151). Законопроектом пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики.

Після випуску ОВДП гроші будуть передані в якості субсидії НЕК «Укренерго», щоб ця компанія змогла погасити свій борг перед ДП «Гарантований покупець», а та – перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

Поправками до Закону «Про альтернативні джерела енергії» від липня цього року встановлено, що уряд передбачає в держбюджеті витрати на фінансову підтримку «Гарантованого покупця» для оплати електроенергії з ВДЕ в розмірі не менше 20% прогнозного вироблення такої електроенергії на відповідний рік.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення Меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення «зелених» тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на «зелену» енергетику.