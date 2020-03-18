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    Економіка та фінанси

    «Укрспирт» запустив у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт

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    На підприємстві&nbsp;діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски - «Укрспирт» запустив у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт
    На підприємстві діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски

    Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення потреб медичної системи, - директор ДП «Укрспирт»

    ДП «Укрспирт» запустило у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Загалом у виробничому плані на березень було передбачено роботу 10 заводів. Сьогодні ми прийняли рішення запустити в роботу ще чотири заводи», - зазначив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

    «Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення  потреб медичної системи. Ми швидко зреагували на зростання запиту, із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина», - додав він.

    В «Укрспирті» додали, що на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски, а частину співробітників перевели на дистанційну роботу.

    Як повідомлялося, Укрспирт у січні цього року планував збільшить продажі спирту.

    Укрспирт спирт Сергій Блескун
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