«Укрспирт» запустив у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт



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На підприємстві діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски

Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення потреб медичної системи, - директор ДП «Укрспирт»

ДП «Укрспирт» запустило у роботу ще чотири заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Загалом у виробничому плані на березень було передбачено роботу 10 заводів. Сьогодні ми прийняли рішення запустити в роботу ще чотири заводи», - зазначив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун.

«Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення потреб медичної системи. Ми швидко зреагували на зростання запиту, із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина», - додав він.

В «Укрспирті» додали, що на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим, для всіх працівників закупили маски, а частину співробітників перевели на дистанційну роботу.

Як повідомлялося, Укрспирт у січні цього року планував збільшить продажі спирту.