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    Економіка та фінанси

    Продовження імпорту струму з Росії і Білорусі може призвести до кризи на енергоринку, – нардеп

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    Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росі - Продовження імпорту струму з Росії і Білорусі може призвести до кризи на енергоринку, – нардеп
    Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росі

    «Імпорт струму призводить до зменшення виробництва українськими електростанціями і накопиченню боргів перед вугільною галуззю», – зазначила нардеп

    Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі наносить катастрофічну шкоду українському енергоринку і провокує нову кризу в енергетиці.

    Про це завила народний депутат Вікторія Гриб.

    «Україна закуповує комерційний імпорт. Він здійснюється за демпінговими цінами і продовжує ставити нашу вітчизняну енергетику на коліна», – зазначила нардеп.

    Вона наголосила, що імпорт призводить до зменшення виробництва українськими електростанціями і накопиченню боргів перед вугільною галуззю.

    Вікторія Гриб додала, що на період низьких температур і підвищеного попиту на електроенергію, доцільно було б імпортувати вугілля і завантажити ними українські підприємства, а не купувати готову електроенергію і позбавляти роботи українських енергетиків.

    «Сьогодні якщо все ж таки імпортувати вугілля, у зв’язку з важкою ситуацією і холодною зимою, то в нас буде можливість дати працювати нашим вітчизняним теплоенергетикам і атомній генерації. Тоді будуть кошти для того, щоб розраховуватися з вугільною галуззю і добувати вугілля», - зазначила нардеп.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 22 лютого було імпортовано 500 млн кВт годин на суму 800 млн грн.

    Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.

    В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.

    Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії.

    15 лютого майже всі ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.

    Теги: Білорусь Росія вугілля імпорт опалювальний сезон ТЕЦ електроенергія Вікторія Гриб
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