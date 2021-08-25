Птахопром: британське профільне видання пояснило, чому дорожчають яйця, вироблені в Україні

Середні ціни на яйця в Україні, повідомляє Poultry World, можуть досягнути 40 гривень за 10 яєць протягом наступних кількох тижнів

Тиск НАБУ на агрохолдинг «Авангард» призводить до зростання цін на яйця в Україні, – британські ЗМІ

Рекордне падіння виробництва яєць в Україні відбувається через тиск НАБУ на агрохолдинг «Авангард» Олега Бахматюка. Це призводить до подорожчання яєць для українських споживачів.

З січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні впало на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку, повідомляє британський журнал Poultry World з посиланням на Світлану Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу. Про це пишуть Українські новини.

Однією з причин різкого скорочення називають тиск НАБУ на одного з найбільших виробників курячих яєць в Україні – агрохолдинг «Авангард» українського бізнесмена Олега Бахматюка.

Середні ціни на яйця в Україні, повідомляє британське видання, можуть досягнути 40 гривень за 10 яєць протягом наступних кількох тижнів. Така ціна утримається на цьому рівні до весни 2022 року, якщо на ринку не відбудеться серйозних змін.

«З січня по травень 2021 року виробництво яєць в Україні скоротилося на 25%, що спричинило тимчасову нестачу на внутрішньому ринку. Це найсильніший спад, зафіксований за останні 2 десятиліття, – повідомила Світлана Литвин журналістам Poultry World. – Як наслідок, експорт яєць скоротився вдвічі у 2021 році з початку року».

Падіння виробництва є результатом зростання цін на кукурудзу та пшеницю на корми на 60%, додала Литвин. «Виробникам важко працювати в таких умовах через низький рівень прибутковості бізнесу», – сказала вона. Та зниження виробництва в першу чергу пов'язане з проблемами найбільшого в Україні виробника яєць – агрохолдингу «Авангард», якому довелося закрити 13 птахофабрик в Україні через конфлікт з Національним антикорупційним бюро України .Так Олег Бахматюк, власник «Авангарду», заявив, що щомісячне виробництво яєць скоротилося до 170 мільйонів яєць у травні 2021 року порівняно з 350 мільйонами у травні 2020 року, тоді як експорт яєць скоротився до 20 мільйонів одиниць у травні 2021 року проти 170 мільйонів одиниць у аналогічний період минулого року.

«Авангард» – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві яєць і яєчних продуктів. «Авангард» є одним з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні та найбільшим експортером цієї продукції. Акціонером агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.