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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Вінниччина

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    За 30 років Незалежності в Україні з&rsquo;явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання. - 30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Вінниччина
    За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.
    Фото: investor-ua.com

    «Українське каолінове товариство» експортує свій товар у понад 50 країн

    Сьогодні продукцію підприємства «Українське каолінове товариство» у Глухівцях на Вінниччині знають за кордоном. Каолін використовують під час виготовлення санітарних керамічних, порцелянових і фаянсових виробів, гумотехнічної продукції, для виробництва паперу, будівельних матеріалів, скловолокна тощо.

    Створене підприємство на базі Глухівецького каолінового комбінату, побудованого 1901 року. У 2007-му завод став частиною всесвітньо відомої групи підприємств Quarzwerke Gruppe. Завдяки німецьким інвестиціям тут запустили дві сучасні виробничі лінії, у 2021 році планують завершити будівництво третьої виробничої лінії зі збагачення каоліну.

    Зараз компанія виробляє понад 240 тис. тонн збагаченого каоліну на рік. Майже весь товар експортують у більш ніж 50 країн по всьому світу.

    Компанія «Люстдорф» у місті Іллінці на Вінниччині вже 25 років на молочному ринку України. Щоденно завод переробляє 450 тонн молока. Сучасна лабораторія здійснює контроль якості. Компанія дає роботу 1700 працівникам.

    Експорт продукції здійснюється у 25 країн світу, зокрема і ЄС.

    Особлива гордість компанії – очисні споруди, аналогів яких немає в Україні. Вони очищають відпрацьовану воду до стану, чистішого, ніж у навколишніх водоймах.

    З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

    Детальніше читайте тут:
    Теги: ЄС економіка експорт будівництво завод Вінниччина РГК
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    30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Вінниччина