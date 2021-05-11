У Міненергетики переконані, що тарифи на електроенергію мають бути значно вищими

Ринкова ціна електроенергії для населення в два рази вище, ніж нині діюча в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим обмеженням

Бойко: тариф для населення має відрізнятися в залежності від регіону України

Ринкова ціна електроенергії для населення в два рази вище, ніж нині діюча в розмірі 1,68 грн за кВт-год завдяки урядовим обмеженням на ринку електроенергії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

За його словами, кінцева ціна на електричну енергію для споживачів (зокрема побутових) складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК «Укренерго», тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, тарифу на поставку і податків.

Бойко зазначив, що сьогодні в умовах ринку тариф для населення має бути вдвічі вищим і відрізнятися в залежності від регіону України.

«Для побутових споживачів ця ціна мала бути вже з 1.07.2019 року значно вищою щодо поточної (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Так, на сьогодні ціна має становити від 2,60-2,96 грн за кВт-год по місту Києву та Дніпропетровській області до 3,70-4 грн за кВт-год в Івано-Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області та в три рази вище, ніж у Києві)», – написав він.

Заступник міністра підкреслив, що водночас завдяки дії урядової постанови, яка зобов'язує державні енергокомпанії продавати електрику за регульованою ціною, тарифи для населення залишаються доступними.

Він зазначив, що після скасування з січня 2021 року дії пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, середньозважена ціна на електрику зросла на 32%, з 1,21 грн за кВт-год до 1,60 грн за кВт-год.

«Так, зараз середня вартість електричної енергії для побутових споживачів становить близько 1,60 грн за кВт-год (з урахуванням зонного обліку), з яких тільки транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 грн за кВт-ч. Таким чином, безпосередньо на електричну енергію залишається тільки 9 копійок», – пояснив чиновник.

За інформацією Бойка, ціна на електроенергію безпосередньо впливає на розмір платіжки для близько 16,7 млн побутових споживачів (домогосподарств і прирівняних до них категорій), і охоплює все населення України.

Нагадаємо, електроенергія різко подорожчала для населення з 1 січня 2021 року, коли Кабмін встановив ціну на перший квартал. Однак потім уряд двічі переносив термін дії тарифів – спершу до кінця квітня, а потім до кінця червня. В результаті тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год зафіксовано до 30 червня.