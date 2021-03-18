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    Фонд держмайна виставить на аукціон Одеську ТЕЦ

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    На підприємстві сподіваються, що&nbsp;приватизація ТЕЦ дасть змогу модернізувати обладнання - Фонд держмайна виставить на аукціон Одеську ТЕЦ
    На підприємстві сподіваються, що приватизація ТЕЦ дасть змогу модернізувати обладнання
    фото: Суспільне

    У період опалення ТЕЦ забезпечує теплом приблизно 300 тисяч мешканців міста

    Фонд державного майна готує до приватизації Одеську теплоелектроцентраль. Пакет акцій складає 99,9%, розповів керівник регіонального відділення Фонду Держмайна України Олександр Славський.

    Головний інженер підприємства Олександр Шенгелевич розповів, що устаткування в ТЕЦ застаріле і потребує заміни, повідомляє Суспільне.

    Чоловік сподівається, що приватизація ТЕЦ дасть змогу модернізувати обладнання, а підприємство працюватиме не лише в опалювальний період.

    «Після приватизації ми очікуємо капіталовкладення, що дозволить зробити реконструкцію та модернізацію обладнання, яке вже існує.А можливо, і будівництво нових блоків, які дозволять працювати станції весь рік», – пояснив головний інженер.

    За його словами, на підприємстві працює 328 працівників, утім людей все ж не вистачає.

    «Є дефіцит кадрів. Особливо робочих рук. Нам потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Ті ж слюсарі, зварювальники, фрезерувальники, токарі», – наголосив він.

    У період опалення ТЕЦ забезпечує теплом приблизно 300 тисяч мешканців міста. На рік станція виробляє від 300 до 380 тисяч гігакалорій енергії.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроект про заборону імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль від час засідання Антикризового енергетичного штабу.

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    Теги: приватизація Одеса ТЕЦ опалення Фонд державного майна
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