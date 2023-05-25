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Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ЄС продовжила дію «економічного безвізу» з Україною
За 2022 рік товарообіг України становив $99,7 млрд
фото ілюстративне

Український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС до червня 2024 року

Рада Європейського Союзу 25 травня продовжила дію «економічного безвізу» з Україною ще на рік. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Це означає, що український бізнес не сплачуватиме жодних мит, квот і тарифів при експорті товару в ЄС щонайменше до червня 2024 року», – зазначає Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що за 2022 рік товарообіг України становив $99,7 млрд. Торік в Україну імпортували товарів на $55,5 млрд, а експортували з України продукції на $44,2 млрд.

Нагадаємо, наприкінці квітня Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження безмитного ввозу українських товарів ще на рік. Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню. Єврокомісія зазначає, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на якого припадає частка у розмірі 39,5% від української торгівлі у 2021 році. 

Теги: безвізовий режим економіка Україна Європа

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