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Росія призупинила дипломатичний безвіз для Угорщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія призупинила дипломатичний безвіз для Угорщини
Російський диктатор Володимир Путін та прем’єр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Угода про безвіз між Росією та Угорщиною була підписана у 2001 році

Уряд Росії призупинив дію міжурядової угоди з Угорщиною про безвізові поїздки за дипломатичними паспортами, посилаючись на порушення Будапештом положень цього документа. Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

У документі зазначається, що дія угоди припиняється «в частині, що стосується громадян Угорщини, які мають дипломатичні паспорти, до усунення Угорщиною допущених нею порушень зобов'язань за зазначеною угодою або до припинення її дії».

Росія призупинила дипломатичний безвіз для Угорщини фото 1

Угода між Росією та Угорщиною була підписана у 2001 році й передбачала, що громадяни обох країн, які мають дипломатичні або службові паспорти, мають право в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати на території іншої держави без віз протягом 90 днів.

Документ діє безстроково, доки одна зі сторін не вирішить припинити її дію. Крім того, передбачено, що кожна зі сторін може частково або повністю призупинити її дію «в інтересах забезпечення державної безпеки, охорони громадського порядку або із санітарно-гігієнічних причин».

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан часто відзначається гучними антиукраїнськими заявами. Зокрема, він сказав, що на заході його країна межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, «забувши» про Україну. 

Також Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється в некеровану руїну.

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Теги: росія Угорщина безвізовий режим

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