Голова Київської облради подав заяву про відставку та складання депутатського мандата



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Микола Стариченко запевнив, що не буде продовжувати політичну кар'єру

Складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, - Микола Стариченко

Голова Київської обласної ради Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання депутатського мандата. Відповідна заява опублікована на сайті Київоблради.

За словами Стариченка, «складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду».

Стариченко нагадав, що він нещодавно увійшов до новоствореної в обласній раді депутатської групи «За демократичні ініціативи президента Володимира Зеленського».

«Підтримую це рішення депутатів, проте наголошую, що створення такої групи не означає мій перехід чи депутатського корпусу до лав політичної партії «Слуга народу», - зазначив Стариченко.

Депутат нагадав, що свого часу був одним із керівників Радикальної партії Олега Ляшка в області, яка братиме участь і в нинішніх виборчих перегонах.

«Однак особисто не маю наміру продовжувати політичну діяльність та не буду брати участь у місцевих виборах. Проте залишаюся на Київщині та й надалі працюватиму на розвиток нашого краю», - підсумував Стариченко.

Стариченко з листопада 2015 року по травень 2019-го був заступником голови Київської обласної ради, а очолив Київоблраду з 17 травня 2019 року.