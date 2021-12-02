Рада сьогодні спробує ухвалити держбюджет на 2022 рік

Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити держбюджет

Верховна Рада готується до прийняття закону про державний бюджет на 2022 рік. Профільний комітет підтримав цей документ, повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Він розповів, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік.

Зазначимо, що сьогодні народні депутати планують розглянути законопроєкт про держбюджет на наступний рік.

Кабінет міністрів України сьогодні повернув парламенту доопрацьований проєкт закону про державний бюджет, де збільшив доходну та видаткову частину держбюджету-2022. Законопроєкт готовий до другого читання. Зміни вказані на сайті парламенту.

Як повідомляє у Telegram Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, у проєкті, який подавався на розгляд Кабміну, доходи бюджету порівняно з 1 читанням збільшено на 54,7 млрд грн (по загальному фонду на 50 млрд грн та по спеціальному фонду на 4,7 млрд грн).

«Тепер доходи проєкту державного бюджету на 2022 рік (без трансфертів) очікуються у сумі 1,31 млрд грн (у т. ч. загального фонду – 1,17 млрд грн та спеціального фонду – 141,016 млрд грн)», – йдеться у повідомленні.

Зазначаєься, що причини збільшення – врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках ВР, а також уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent та світової ціни на залізну руду.

Зокрема, у проєкті збільшили доходи по загальному фонду за рахунок низки податків:

податку на прибуток підприємств – 21,1 млрд грн;

«внутрішнього» ПДВ (з урахуванням бюджетного відшкодування) – 13,3 млрд грн;

«імпортного» ПДВ – 6,5 млрд грн;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату – 24,4 млрд грн грн;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 625 млн грн;

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 2,1 млрд грн;

плати за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом – 1,5 млрд грн.

Водночас по загальному фонді очікується зменшення:

податку та збору на доходи фізичних осіб – на 10,9 млрд грн;

коштів, що перераховуються НБУ відповідно до закону України «Про Національний банк України» – на 10,9 млн грн (уточнення показника відповідно до інформації НБУ);

Повідомляється, що по спеціальному фонду показники лише збільшувались, зокрема в частині:

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 931,4 млн грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 3,2 млрд грн;

плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей – на 426,7 млн гривень.

Як зазначають аналітики, видатки проєкту бюджету збільшено на 55,5 млрд грн (у порівнянні з проголосованим варіантом проєкту бюджету у першому читанні).

«Тепер загальний план по видатках становить 1 521,2 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 351,1 млрд грн та видатки спеціального фонду – 170,1 млрд гривень», – додають у Центрі.

Так, передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема на:

здійснення заходів, направлених на соціальну підтримку у зв’язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання – 3 млрд грн;

фінансування загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки» – 1 млрд гривень;

підвищення заробітної плати медичним працівникам державних закладів охорони здоров’я – додаткові 2 052,6 млн грн;

цифровізацію (Національна програма інформатизації, електронне урядування) – 1,9 млрд грн;

реалізацію проєкту «Президентський університет» – 400 млн грн;

забезпечення підготовки інфраструктури до впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування – 50 млн грн;

збільшення кількісного складу суддів місцевих та апеляційних судів (Державна судова адміністрація України) - 500 млн грн;

підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення – 415,6 млн грн;

будівництво залізично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (з підходами) на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця – 706 млн грн

забезпечення належних умов в’їзду та виїзду осіб на тимчасово окуповані території України – 204 млн грн;

стимулювання розвитку індустріальних парків – 400 млн грн.

У законопроєкті до 2 читання загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 323,1 млрд грн (загальний фонд – 253,98 млрд грн, спеціальний фонд –12,7 млрд грн, інші – 56,5 млрд грн) або 6 % ВВП.

При доопрацюванні законопроєкту до другого читання видатки загального фонду на національну безпеку і оборону збільшили на 3,7 млрд грн (з них на оплату праці з нарахуваннями – на 3,54 млрд грн).

Також нагадаємо, що Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету.

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