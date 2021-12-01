Уряд передав Раді оновлений проєкт держбюджету

Кабмін завершив роботу над проєктом закону про держбюджет

Нардепи планують розглянути закон про держбюджет 2 грудня

Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні проєкт державного бюджету на 2022 рік до другого читання, його буде невідкладно подано до Верховної Ради. Про це журналістам повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

«Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні проєкт закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 2 листопада 2021 року № 1837-ІХ», – повідомив Мельничук.

«Проєкт буде невідкладно подано до парламенту», – додав він.

Зазначимо, що на сайті парламенту вже значиться, що проєкт не лише отримано, а й передано на розгляд керівництву.

Рада отримала проєкт державного бюджету для другого читання

Зі слів Мельничука, проєкт державного бюджету-2022 передають у Раду разом з порівняльною таблицею щодо урахування бюджетних висновків Верховної Ради з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків, а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого проекту закону порівняно з редакцією, що подавалася урядом на перше читання.

Завтра, 2 грудня, у парламенті очікується розгляд у другому читанні законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік.

Також нагадаємо, що Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету.

Читайте також: