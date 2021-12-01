Держбюджет-2022: що змінив уряд до другого читання

2 грудня у парламенті очікується розгляд у другому читанні законопроєкту про державний бюджет на 2022 рік

Кабмін збільшив витрати та доходи у бюджеті на наступний рік

Кабінет міністрів України сьогодні повернув парламенту доопрацьований проєкт закону про державний бюджет, де збільшив доходну та видаткову частину держбюджету-2022. Законопроєкт готовий до другого читання. Зміни вказані на сайті парламенту.

Кабмін збільшив доходну частину на 55 мільярдів гривень до 1,322 трлн грн, у тому числі доходи за загальним фондом – збільшено на 78 млрд грн до 1,181 трлн грн. Видаткову частину збільшено на 56 млрд грн – до 1,497 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – на 50 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту в оновленій редакції збільшено на 792 млн грн (до 188,798 млрд грн), а надходження від рентних платежів до 71,25 млрд грн (на 25 млрд грн). План щодо податкових надходжень збільшено на 64 млрд грн – до 1,167 трлн грн. Надходження від Національного банку пропонується визначити на рівні майже 13,6 млрд грн.

У документі пропонується усунути формулювання про граничний обсяг гарантованого держборгу, залишивши рівень граничного обсягу держборгу на колишньому рівні (2,725 трлн грн). Держгарантії можуть видаватися за рішенням Кабміну обсягом до 3% планових доходів загального фонду держбюджету, як це було відображено у меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Зміни до документу внесли на основі пропозицій, наведених у Бюджетних висновках парламенту, та уточненні прогнозів за середньорічними цінами на сировину (газ, нафту, руду, тощо).

Верховна Рада може розглянути бюджет на 2022 рік вже завтра, 2 грудня. Низка депутатів парламенту однак припускали, що ухвалення бюджету може затягтися до кінця місяця.

Також нагадаємо, що Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету.

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