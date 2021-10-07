Під час пандемії влада створила колапс в управліннях юстиції (фото)

На фото черга до відділу державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Люди з 5 ранку займають чергу, аби потрапити на прийом

Влада примушує людей порушувати карантині норми та вистоювати довгі черги у відділах надання державних послуг. Так, 7 жовтня, у Міністерстві юстиції громадські організації подають відомості про кінцевих бенефіціарів. Натовп утворився чималий, люди займали черги з 5 ранку, а початок прийому з 8.

На фото видно, що у таких умовах дотримуватися правил карантину фактично неможливо. Адже у малому приміщенні велике скупчення людей.

У душному приміщенні люди стоять годинами, щоб потрапити на прийом

Нагадаємо, раніше глава Мін’юсту Денис Малюська повідомив, що нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) не розпочнеться з 11 жовтня через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи та значний попит на таку реєстрацію.

До слова, в Україні за добу 6 жовтня медики зафіксували 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень вчора померли 314 людей.

Також, у деяких областях України ситуація з коронавірусом набирає загрозливого масштабу. На цьому тижні у деяких регіонах введуть обмеження для «червоної» зони карантину.