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    Голосування за закон про олігархів позначиться на репутації президента і «слуг», – нардеп

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    23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів - Голосування за закон про олігархів позначиться на репутації президента і «слуг», – нардеп
    23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів

    Рахманін заявив, що під час голосування 23 вересня виникла правова колізія, з якою закон працювати не зможе

    Сумнівна процедура голосування за законопроєкт про олігархів створила репутаційний ризик для президента особисто і для «Слуги Народу».

    Про це заявив народний депутат («Голос») Сергій Рахманін.

    «Це репутаційний ризик просто для них. Для президента і для монобільшості. Фактично таким чином вони визнають, що вони припустилися помилки», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він заявив, що під час скандального голосування 23 вересня виникла правова колізія, з якою закон працювати не зможе.

    «Розглядалися чотири різних варіанти – що робити і яким чином виправляти помилки, які вони наробили під час голосування. Я так і не зрозумів, на якій з цих процедур вони зупинилися остаточно. У мене є підозра, що буде ще одне засідання Комітету і, можливо, ще одне рішення, з якоюсь ще одною новелою», – додав Рахманін.

    Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

    Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

    Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

    Теги: Верховна Рада РНБО закон НАЗК деолігархізація
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    Голосування за закон про олігархів позначиться на репутації президента і «слуг», – нардеп