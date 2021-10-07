Голосування за закон про олігархів позначиться на репутації президента і «слуг», – нардеп

23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів

Рахманін заявив, що під час голосування 23 вересня виникла правова колізія, з якою закон працювати не зможе

Сумнівна процедура голосування за законопроєкт про олігархів створила репутаційний ризик для президента особисто і для «Слуги Народу».

Про це заявив народний депутат («Голос») Сергій Рахманін.

«Це репутаційний ризик просто для них. Для президента і для монобільшості. Фактично таким чином вони визнають, що вони припустилися помилки», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Він заявив, що під час скандального голосування 23 вересня виникла правова колізія, з якою закон працювати не зможе.

«Розглядалися чотири різних варіанти – що робити і яким чином виправляти помилки, які вони наробили під час голосування. Я так і не зрозумів, на якій з цих процедур вони зупинилися остаточно. У мене є підозра, що буде ще одне засідання Комітету і, можливо, ще одне рішення, з якоюсь ще одною новелою», – додав Рахманін.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Після голосування виникла правова колізія: в фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.