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    Економіка

    Скільки грошей від держави отримає бізнес? Деталі урядового рішення

    Кошти для підприємців центральна влада знайшла у резервному фонді державного бюджету - Скільки грошей від держави отримає бізнес? Деталі урядового рішення
    Кошти для підприємців центральна влада знайшла у резервному фонді державного бюджету
    фото: depositphotos

    Центральна влада виділила 24 млн грн у вигляді грантів на створення і розвиток переробних підприємств

    Кабінет міністрів виділив 26,8 млн грн з метою сприяння розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження від 24 червня.

    Левову частину коштів (24 млн грн) отримають суб’єкти господарювання на створення і розвиток переробних підприємств. Фінансування надається у вигляді державної допомоги на безповоротній основі у формі грантів.

    Крім цього, Кабмін спрямував 1,8 млн грн на проведення експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ». Ще 1 млн грн спрямовують для надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі у сфері інформаційних технологій.

    Окремо уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Нагадаємо, що в Україні триває 126-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна уряд окупація #stoprussia
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    Скільки грошей від держави отримає бізнес? Деталі урядового рішення