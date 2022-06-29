Скільки грошей від держави отримає бізнес? Деталі урядового рішення

Центральна влада виділила 24 млн грн у вигляді грантів на створення і розвиток переробних підприємств

Кабінет міністрів виділив 26,8 млн грн з метою сприяння розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядове розпорядження від 24 червня.

Левову частину коштів (24 млн грн) отримають суб’єкти господарювання на створення і розвиток переробних підприємств. Фінансування надається у вигляді державної допомоги на безповоротній основі у формі грантів.

Крім цього, Кабмін спрямував 1,8 млн грн на проведення експерименту з організації навчання осіб за освітніми програмами у сфері інформаційних технологій «Старт в ІТ». Ще 1 млн грн спрямовують для надання на конкурсних засадах фінансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі у сфері інформаційних технологій.

Окремо уряд доручив Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 126-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.



