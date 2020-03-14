Прем’єр-міністр розповів, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для забудовників хочуть істотно полегшити процедуру оформлення документів

В Україні більше не існує одного з державних органів, який контролював будівельну сферу. Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідували. Таке рішення було ухвалено в п’ятницю, 13 березня, на виїзному засіданні Кабінету міністрів, присвяченому цьому питанню.

Причиною ліквідації названа висока ступінь корупційної складової в роботі ДАБІ. Саме через цю складову в Україні були можливі незаконні забудови, вимагання при оформленні дозвільних документів на будівництво і т. п.

Спрощення законодавства для будівельних фірм і створення єдиного вікна для оформлення дозвільних документів (кабінету забудовника на порталі diia.gov.ua), либонь, не сильно виправили ситуацію. У підсумку «корупційного кліща», як назвав ДАБІ прем’єр-міністр Денис Шмигаль, було вирішено повністю ліквідувати.

«Сьогодні ключове завдання, про яке просять і яке вимагають учасники ринку, – ліквідувати ДАБІ, ліквідувати чинні корупційні схеми», – сказав він.

Хто контролюватиме будівельників

Однак надовго галузь не залишиться без нагляду. Замість однієї ДАБІ вирішено створити відразу три нових органи, розділивши між ними функції, які раніше були зосереджені в одному центрі – в ДАБІ. За зразок, за словами прем’єр-міністра, були взяті найкращі практики організації дозвільної діяльності та нагляду, які діють сьогодні в розвинених країнах.

Державна сервісна служба містобудування виконуватиме реєстраційні функції в галузі будівництва. Її планується зареєструвати вже 19 березня. Державне агентство технічного регулювання стане основою реформи технічного регулювання: параметральной системи, реформи державних будівельних норм, єврокодів. Агентство почне роботу пізніше інших створюваних служб. Державна інспекція містобудування. Основними функціями стануть нагляд і контроль в будівництві.

Додаткових грошей з бюджету реформа ДАБІ не зажадає, запевняють в уряді.

«При формуванні нових органів ми не виходимо за межі бюджетних асигнувань цього року. Тобто йде перерозподіл коштів всередині. Кількість людей в створюваних органах менше, ніж була. Якщо штатна чисельність в ДАБІ сьогодні десь 1100 осіб, в нових органах вона 850 осіб. Тобто йде зниження чисельності, ми вкладатимемося в цей бюджет, ще й зекономимо», – пообіцяв прем’єр.

«Вузькі» місця реформи

Вже зараз можна сказати, що після реформування ДАБІ життя забудовників повинне істотно спроститися. Буквально з наступного тижня прийом документів здійснюватиметься через центри надання адміністративних послуг та оброблятиметься в автоматичному режимі. Крім того, тепер їм не потрібно буде отримувати дозволи на початок будівництва – цю систему повністю ліквідують.

«Дозвіл перед початком будівництва – це нісенітниця. Про це говорять всі учасники будівельного ринку. Цей дозвіл має бути скасований, і ми до цього рухаємося. До внесення змін до закону дозволу залишаться, але відбуватимуться зачек-листом», – заявив Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, держава має намір залишити за собою контроль тільки при введенні споруди в експлуатацію і контроль за відповідністю цієї споруди будівельним нормам і вимогам законодавства.

Це одне з «вузьких» місць будівельної реформи. Чи не стане більше зловживань в зв’язку зі зменшенням контролю? У «Офісі ефективного регулювання» BRDO вважають, що є кілька ризиків. Зокрема, ризик стимулювання самовільного будівництва через зупинку архбудконтролю на I-II квартали, поки не запрацює Державна інспекція містобудування. Ризик зупинки і без того слабкого ринкового нагляду за будівельними виробами і матеріалами, що значно збільшить частину фальсифікованих, сумнівних за якістю матеріалів. І низка інших ризиків.

Крім того, ліквідація, а не реорганізація ДАБІ може призвести до того, що нікому буде нести відповідальність в судових справах, що стосуються порушень як з боку ДАБІ, так і з боку забудовників, вважають в BRDO. А на кінець минулого року таких справ в судах налічувалося 2847.

Чи подешевшають квартири

Високий рівень корупційної складової при будівництві житлової нерухомості вважається однією з причин високої вартості квадратних метрів в Україні. Нещодавно в інтерв’ю одному зі ЗМІ народний депутат від «Слуги народу» Олена Шуляк говорила, що, згідно з анонімним опитуванням учасників ринку, величина корупційної складової в будівництві становить від 10 до 30% вартості всього проєкту. Виходить, якщо новобудови в Києві продаються в середньому, за різними оцінками, за 1000-1100 доларів за квадратний метр, є економічні підстави для зниження ціни нового житла на кількасот доларів. Чи стане житло доступнішим після ліквідації «корупційного кліща»?

Відповідаючи на це запитання «Сьогодні», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав інші цифри.

«Ми говорили не один раз з учасниками будівельного ринку. Рівень корупції, який був названий учасниками будівельного ринку, коливався в межах 5-10 доларів за метр квадратний, залежно від складності об’єкта, і, відповідно, порушень, які були при подачі документації і при введенні в експлуатацію. Тому можете брати метраж, множити і рахувати економію забудовників і учасників ринку», – сказав Денис Шмигаль.

Він також додав, що це стосується узгодження не тільки житла, але і всіх інших будівельних об’єктів.

«Корупційний ринок колосальний, там цифри вражають, якщо їх множити на метраж і на кількість об’єктів. Це, напевно, бюджет одного з великих міст України!» – сказав Денис Шмигаль у відповідь на запитання журналіста.

Чи збільшаться на значну суму надходження до бюджету, чи ці гроші просто заощадять забудовники і покупці житла – поки невідомо. Але економія в 5-10 доларів з 1000 явно не зроблять житло набагато доступнішим.

Нагадаємо, уряд скасував ліцензування будкомпаній і запровадив сертифікацію виконавця робіт.

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