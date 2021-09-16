Рекордні ціни на газ. Україна запропонувала Європі вихід

Голова «Нафтогазу України» каже, що знає «рецепт» для зниження цін

Голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко у інтерв’ю «Главкому» розповів, як знизити ціни на газ у Європі. Ключ до вирішення проблеми – у розблокуванні доступу до української ГТС.

«Ми пояснили нашим німецьким партнерам, що проблему з дефіцитом газу в Європі та рекордно високими цінами можна вирішити дуже швидко. Якби «Газпром» хоча б спробував показати, що він готовий працювати за правилами – він повинен розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія. Тоді прямо зараз в Європу можуть піти додаткові обсяги газу та ціни впадуть», – каже Юрій Вітренко.

Якщо європейські компанії зможуть бронювати додаткові потужності в Україні – вартість газу швидко впаде, переконаний голова «Нафтогазу України».

«Усі європейські країни реально зараз страждають від високих цін на газ, а вони стали наслідком того, що «Газпром» відправляє набагато менше газу до Європи», – наголосив Вітренко.

Нагадаємо, 16 вересня вартість газу в Європі почала різко падати після того, як раніше встановлювала кілька рекордів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Ввечері 16 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах склала $749 за тисячу кубометрів.

Раніше ж, у середу, 15 вересня, ціна на газ в Європі побила черговий рекорд – понад $900 за тисячу кубометрів. Причиною стрімкого здорожчання, за даними біржі ICE Futures, є низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при його обмеженому надходженні трубопроводами та в зрідженому вигляді.

Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

У січні - серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд м – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року (34,8 млрд м).