Ціна на газ у Європі побила новий рекорд

Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах

Ціна на газ у Європі встановила новий рекорд. В ході торгів 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, що відповідає $700 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

На відкритті торгів 9 вересня ціна становила $679 за 1 тис.куб. м, протягом дня вона коригувалася до $669,4, після чого почала різко зростати та побила черговий рекорд.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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