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    Ціна на газ у Європі побила новий рекорд

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    Газ у Європі подорожчав до $700 - Ціна на газ у Європі побила новий рекорд
    Газ у Європі подорожчав до $700
    Фото з відкритих джерел

    Ціна зростає на тлі низьких запасів в європейських сховищах

    Ціна на газ у Європі встановила новий рекорд. В ході торгів 9 вересня вартість жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF перевищила історичний максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, що відповідає $700 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі ICE Futures.

    На відкритті торгів 9 вересня ціна становила $679 за 1 тис.куб. м, протягом дня вона коригувалася до $669,4, після чого почала різко зростати та побила черговий рекорд.

    Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні поставок з Росії.

    Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

    Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

    Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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    Теги: газ ціни рекорд
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    Ціна на газ у Європі побила новий рекорд