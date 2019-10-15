ЗМІ: Реприватизація «Криворіжстали» і «Укртелекому» можуть зірвати плани Кабміна



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Намагання провести реприватизацію призведе до падіння інтересу до України з боку закордонних партнерів - експерти

Роздержавлення великих підприємств не лише дало бюджету безпрецедентні надходження, а й підняло на новий рівень самі підприємства - ЗМІ

Заявлена урядом велика приватизація може знову не відбутися через спроби Фонду державного майна України повернути у державну власність підприємства, що були колись успішно приватизовані.

Про це йдеться у статті Бізнесу.

«Дивним чином виглядають спроби Фонду державного майна України, що останні два роки, не полишає незрозумілих намірів повернути «Укртелеком» в державну власність, повністю знівелювавши досягнення успішної приватизації. В чому сенс повертати в державну власність актив, що зараз навряд чи вдасться перепродати так само успішно або й взагалі продати, при цьому ще й повернувши попередньому власнику 11 млрд грн, не зрозуміло нікому, окрім попереднього керівництва ФДМУ», - наголошує автор матеріалу.

Зазначається, що приватизаційні процеси, які тривають в нашій країні ще з кінця 90-х років минулого століття, мають лише поодинокі успішні приклади.

«В Україні фактично було три великі приватизації: перша – «Криворіжсталь», друга – «Укртелеком» і обленерго, і 2017 рік 3,2 млрд гривень за продаж енергетичних компаній. Все інше - несуттєві продажі», - цитує видання колишнього очільника ФДМУ Віталія Трубарова.

Роздержавлення цих підприємств не лише дало бюджету безпрецедентні надходження, а й підняло на новий рівень самі підприємства.

«Після переходу в приватну власність до найбільшої у світі металургійної компанії ArcelorMittal, у розвиток «Криворіжсталі» станом на 2016 рік було інвестовано 867,6 млн дол., що майже на 370 млн дол. більше, ніж планувалося договором купівлі-продажу (500 млн дол.). Окрім того, новий менеджмент взявся за модернізацію потужностей, технічне переоснащення виробництва та реконструкцію печей. Окремою статтею видатків прописали виконання зобов’язань природоохоронної діяльності. Суми обчислювалися мільярдами гривень. Відповідно, зросли зарплати та соціальні виплати працівникам, а з ними і відрахування до бюджету. Підприємство успішно функціонує, чого не було в часи держвласності», - нагадує «Бізнес».

Доречно тут згадати і приклад «Укртелекому». Його в 2011 році придбала ЕСУ – українська дочірня компанія австрійського фонду ЕРІС за 10,5 млрд грн. Це майже вдвічі більше, ніж пропонували конкуренти на торгах. Та вдруге в історії України, коли план уряду з надходження коштів від приватизації був виконаний.

«Знаково те, що будучи державним, «Укртелеком» був збитковим, що автоматично лягало тягарем на державну скарбницю, відповідно і на платників податків. Отримавши нового власника та команду управлінців, вже у 2014-2016 роках (з урахуванням втрати активів у Криму та на Донбасі), компанія вперше отримує прибуток у понад 2 млрд грн. Це автоматично означає зростання відрахувань у завжди недофінансований бюджет України», - пише автор матеріалу.

Відтак, намагання повернути процеси назад призведуть до падіння інтересу до України з боку закордонних партнерів, що у свою чергу, обернеться зривом планів масштабної приватизації-2010, попереджає автор.

«Наразі поки що лишається надія: якщо задекларовані принципи прозорої та чесної приватизації, котрі виголосила з високої трибуни нова українська влада, будуть дотримані, шанс отримати покупців, які готові будуть купувати, можливо навіть дорожче ринкової ціни з перспективами розвитку та гарантій безпеки для їх грошей, лишаються. Як приклад, чиновникам варто взяти успішний досвід приватизації «Криворіжсталі» та «Укртелекому», - зазначається у статті.