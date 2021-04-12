У Вінниці завершився опалювальний сезон, але люди досі не розрахувалися за надані послуги

Цього року у місті планують реконструювати майже 6 км теплових мереж

Сьогодні, 12 квітня, тепло у будинках вінничан почали відключати. Проте містяни все ще боргують за опалення значну суму – 136 мільйонів гривень. Про це повідомляє Вінниця info.

Вінничан просять якомога скоріше розрахуватися за надані послуги.

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має сплачувати за ресурси, необхідні для надання послуг споживачам. Серед них природний газ, електроенергія, холодна вода, заробітна плата працівникам тощо. Сплата даних ресурсів залежить від своєчасного розрахунку споживачів за послуги.

Під час опалювального періоду 2020-2021 рр. постійно працювали ремонтні бригади (аварійні бригади працювали і вдень, і вночі), оперативно реагуючи на всі звернення. Так, за період з жовтня по квітень було проведено майже 1300 ремонтних робіт на мережах, центральних та індивідуальних теплових пунктах. Серед них більш як 226 – ліквідація аварійних ситуацій на мережах. Разом з тим Вінниця вже почала підготовку до нового опалювального сезону. Цього року у місті планують реконструювати майже 6 км теплових мереж.

Тим часом, у Києві розпочалося відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення.