Глава Apple потрапив до клубу мільярдерів: вартість компанії наблизилася до $2 трлн



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Тім Кук, генеральний директор Apple

Акції Apple дорожчають, капітал Тіма Кука зростає

Статки головного виконавчого директора американської Apple Inc. (SPB: AAPL) Тіма Кука перевищили $1 млрд, згідно з розрахунками Bloomberg Billionaires Index.

Тим часом ринкова вартість компанії, ціна акцій якої минулого тижня зросла майже на 5%, наблизилася до $2 трлн.

Кук сказав у 2015 році, що планує віддати основну частину своїх статків і вже пожертвував акції Apple вартістю $1 млн. Його статки можуть бути меншими, якщо він робив інші пожертвування, інформація щодо яких невідома.

Ринкова вартість Apple і статки Кука відображають зростання акцій зі списку FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), пише Bloomberg.

Основну частину свого доходу Кук отримав у результаті винагород у вигляді акцій, які він отримує з 1998 року, коли став працювати в Apple.

У поточному місяці він повинен отримати виплати від акцій удев'яте, в разі, якщо вони не продемонструють різке падіння. В результаті статки глави Apple збільшаться ще на $100 млн.

На поточний момент Куку належить 847 тис. 969 акцій, або близько 0,02% паперів Apple, вартістю близько $375 млн. Надходження від попередніх продажів акцій, дивідендів та інших компенсацій збільшили його дохід ще на $650 млн, згідно з підрахунками Bloomberg.

Акції Apple в ході торгів у вівторок дешевшають на 0,9%. Капіталізація компанії з початку року збільшилася на 52,2% і становить $1,93 трлн.