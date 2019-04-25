Рішення АМКУ надати ДТЕК дозвіл на купівлю обленерго обгрунтоване, - інвестаналітик



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Антимонопольний комітет більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати «Київобленерго» і «Одесаобленерго»

Обленерго не займатимуться постачанням електроенергії кінцевим споживачам, а значить - це рішення жодним чином не впливає на споживачів, - Чурін

Рішення Антимонопольного комітету України надати компанії ДТЕК дозвіл на концентрацію «Київобленерго» і «Одесаобленерго» є обґрунтованим. Про це в коментарі заявив керівник відділу інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

«Обленерго є природними монополіями. Сама мережа обленерго є монополістом з передачі електроенергії. Відповідно, тут, на мій погляд, немає якогось лукавства. В якійсь області обленерго - це і є монополія. Тобто, тут давати дозвіл або не давати не має сенсу, тому що це за визначенням монополіст. Відповідно, так, ДТЕК буде володіти цими мережами. Тобто, я тут не бачу ніякої проблеми. Я думаю, що рішення Антимонопольного комітету є цілком обґрунтованим в цьому випадку».

За словами експерта, після проведення андбандлінга обленерго не займатимуться постачанням електроенергії кінцевим споживачам, а значить - це рішення жодним чином не впливає на споживачів. «Але передача електроенергії - це тільки одна функція. Є ще одна функція - саме постачання. А постачанням можуть займатися й інші підприємства, які будуть на конкурентних засадах конкурувати за споживача. Ніяк на споживачах не відіб'ється», - зазначив він.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет більшістю голосів дозволив групі ДТЕК придбати «Київобленерго» і «Одесаобленерго». АМКУ поклав на ДТЕК ряд зобов'язань, які усувають будь-який можливий вплив на суміжні ринки - постачання і виробництва електроенергії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 3 січня 2019 року «ДТЕК Нафтогаз» і NGR B.V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою та повинні бути завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів.