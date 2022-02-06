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    У США розповіли про терміни запуску «Північного потоку-2»

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    Проєкт назвали важелем впливу, але не для Путіна - У США розповіли про терміни запуску «Північного потоку-2»
    Проєкт назвали важелем впливу, але не для Путіна
    фото: Jens Büttner / Dpa-Zentralbild / Global Look Press

    Протягом наступних місяців газопровід не запрацює, вважає Вашингтон

    У Сполучених Штатах Америки переконані у тому, що «Північний потік-2» не розпочне роботу ще протягом наступних місяців. Назвали газопровід важелем для Вашингтона, а не для Кремля. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

    «Північний потік-2» – це важіль для нас, а не для Володимира Путіна. Ви сказали про зупинку «Північного потоку-2», але він так і не був запущений. Газ по ньому зараз не йде і не йтиме протягом кількох місяців. Це, зокрема, завдяки дипломатії Сполучених Штатів», – заявив Салліван.

    Також радник президента США з національної безпеки зауважив, що якщо Російська Федерація все ж вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України – експлуатація «Північного потоку-2» ніколи не почнеться.

    Нагадаємо, США пояснили, що буде з «Північним потоком-2» у разі вторгнення РФ в Україну. Раніше вже лунали заяви з боку США, що «Північний потік-2» є важелем впливу на Росію.

    Також стало відомо, що буде з «Північним потоком-2», якщо він не пройде сертифікацію.

    Як відомо, «Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2».

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    Теги: США газ Північний потік-2 радник
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    У США розповіли про терміни запуску «Північного потоку-2»