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    В Україні з’явився чат-бот для допомоги в евакуації: як це працює

    Від початку російського вторгнення свої домівки покинули понад 10 млн українців - В Україні з’явився чат-бот для допомоги в евакуації: як це працює
    Від початку російського вторгнення свої домівки покинули понад 10 млн українців

    Бот допоможе знайти всю інформацію про евакуацію населення та отримати гуманітарну допомогу

    В Україні створено офіційний телеграм бот @Evacuation2022_bot та сайт підтримки https://evacuation2022.com для організації евакуації населення. Крім того, за допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій, а також тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

    «Запроваджуємо важливий спільний проєкт. Наразі створено телеграм-бот та сайт, за допомогою яких кожен охочий може дізнатись всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну або медичну допомогу», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

    Проєкт реалізовано спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерства внутрішніх справ, разом з Координаційним центром органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.

    Нагадаємо, в Україні створено бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ.

    Також в Україні створено чат-бот «Знайди рідних», який дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають

    Теги: росія МВС окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    В Україні з’явився чат-бот для допомоги в евакуації: як це працює