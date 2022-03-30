В Україні з’явився чат-бот для допомоги в евакуації: як це працює

Від початку російського вторгнення свої домівки покинули понад 10 млн українців

Бот допоможе знайти всю інформацію про евакуацію населення та отримати гуманітарну допомогу

В Україні створено офіційний телеграм бот @Evacuation2022_bot та сайт підтримки https://evacuation2022.com для організації евакуації населення. Крім того, за допомогою бота можливе надання гуманітарної допомоги у зонах бойових дій, а також тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

«Запроваджуємо важливий спільний проєкт. Наразі створено телеграм-бот та сайт, за допомогою яких кожен охочий може дізнатись всю наявну інформацію про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну або медичну допомогу», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Проєкт реалізовано спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Міністерства внутрішніх справ, разом з Координаційним центром органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад.

Нагадаємо, в Україні створено бот-рятівник від фейкових новин, неперевіреної інформації, відвертої брехні, пропаганди РФ.

Також в Україні створено чат-бот «Знайди рідних», який дозволяє знайти тих, із ким втрачений зв’язок, незалежно від того, де вони зараз перебувають