З порту «Чорноморськ» вишли ще два судна з кукурудзою

«Зерновим коридором» вирушили ще два судна з 70 тис. тонн українського зерна

Зерно доставлять до Туреччини та Південної Кореї

Чергові 70 тис. тонн продовольства «зерновим коридором» вирушили з порту «Чорноморськ». Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Сьогодні два судна вийшли із порту «Чорноморськ» з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що судно Rahmi Yaggi доставить 5,3 тис. тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тис. тонн кукурудзи балкер-панамакс Ocean Lion доправить до Південної Кореї.

Це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту «Чорноморськ».

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.