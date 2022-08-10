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Зерновий коридор. Скільки агропродукції вже вивезено з України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зерновий коридор. Скільки агропродукції вже вивезено з України
9 серпня із порту «Чорноморськ» вийшло судно Rahmi Yagci і балкер-панамакс Ocean Lion
фото: Адміністрація морських портів України

9 серпня два судна вийшли із порту «Чорноморськ»

За дев’ять днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли більш як 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Крім того, одне судно зайшло до порту Чорноморськ під навантаження.

9 серпня два судна вийшли із порту «Чорноморськ» з загальним обсягом вантажу 70 тис. тонн.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Читайте також: Підводне каміння «зернового коридору»
Теги: зерно Україна ООН війна порт

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