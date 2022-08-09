Шахти Луганщини на межі закриття, – Гайдай

Мова йде про підприємства у містах, захоплених РФ у 2014 році

Російські загарбники продовжують проводити незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У зв’язу з цим на Луганщині не вистачає гірників для підтримки життєдіяльності шахт. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році. Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ).

«Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка – ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної.

Раніше повідомлялося, що ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити Збройні сили України зосередити основні зусилля саме на Луганщині і не допустити посилення інших напрямків. За минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини.

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.