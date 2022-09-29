Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти
На Донеччині у Вугледарі через ворожі обстріли затоплена шахта імені Сургая
фото з відкритих джерел

«Окупантами і їхніми фейковими «ДНР» відкачка вод просто не проводилась, і це було дуже небезпечно…»

Шахти на окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації практично на 100% не працювали. Та навіть якщо видобуток вугілля вже не ведеться, зі штолень необхідно відкачувати воду, а загарбники цього не робили. Це може спричинити екологічну катастрофу, в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«У вугільній промисловості немає такого поняття, як «закрита шахта», вона може лише перебувати на консервації. Консервація обов’язково передбачає відкачку шахтних вод і вентиляційні виходи, які відводять підземний газ, метан і інші види газу», – сказав Кириленко.

За словами очільника ОВА, те, що росіяни не відкачували воду з шахт, може спричинити екологічну катастрофу. І, на жаль, вона торкнеться й підконтрольних Україні територій.

«Шахти не мають кордонів. Якщо це шахта в Горлівці – то може бути ствол там, де шахтарі спускались на окупованій території, а сама розробка йде і на підконтрольній території. Шахтні води – це принцип сполучених посудин: там, де не відкачують воду, вона перетікає туди, де відкачують. Воду відкачували на всіх вугільних підприємствах, які перебувають на підконтрольній території. Таким чином, ми стабілізували ситуацію, але загроза зсувів, виходу ґрунтових вод на поверхню, забруднення джерел з питною водою – це не просто загроза», – пояснив посадовець.

Павло Кириленко також розповів, що на підконтрольній Україні території підприємство «Шахта Сургая» не працює через активні бойові дії. А в Добропіллі і Покровську робота здійснюється.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують проводити незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У зв’язу з цим на Луганщині не вистачає гірників для підтримки життєдіяльності шахт. 

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: Донеччина Павло Кириленко шахта росіяни розробка робота вугілля

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кириленко упевнений: більшість жителів регіону уже розуміють, що  Росія несе тільки нещастя і смерть
Кириленко: мешканці українського Донбасу змінили думку про Росію і росіян
6 квiтня, 07:00
Основні зусилля ЗСУ зосереджують на стриманні ворога
Найважливіше завдання – не дати ворогу реалізувати плани: Кириленко про ситуацію на Донеччині
28 травня, 02:18
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко: «Буду закликати, щоб люди виїжджали»
Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області інтерв'ю
26 вересня, 10:31

Події в Україні

Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
Ракетний удар по Дніпру: є загиблі та поранені діти (фото)
РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки
РФ дала команду кидати мобілізованих кримських татар у найбільш гарячі точки
Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти
Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW
Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, – ISW
Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині
Відступили із втратами. ЗСУ відбили атаку рашистів на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
101K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
95K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
59K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ
34K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
25K
Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту