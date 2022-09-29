Голова Донецької ОВА пояснив, яку загрозу несуть затоплені окупантами шахти

«Окупантами і їхніми фейковими «ДНР» відкачка вод просто не проводилась, і це було дуже небезпечно…»

Шахти на окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації практично на 100% не працювали. Та навіть якщо видобуток вугілля вже не ведеться, зі штолень необхідно відкачувати воду, а загарбники цього не робили. Це може спричинити екологічну катастрофу, в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«У вугільній промисловості немає такого поняття, як «закрита шахта», вона може лише перебувати на консервації. Консервація обов’язково передбачає відкачку шахтних вод і вентиляційні виходи, які відводять підземний газ, метан і інші види газу», – сказав Кириленко.

За словами очільника ОВА, те, що росіяни не відкачували воду з шахт, може спричинити екологічну катастрофу. І, на жаль, вона торкнеться й підконтрольних Україні територій.

«Шахти не мають кордонів. Якщо це шахта в Горлівці – то може бути ствол там, де шахтарі спускались на окупованій території, а сама розробка йде і на підконтрольній території. Шахтні води – це принцип сполучених посудин: там, де не відкачують воду, вона перетікає туди, де відкачують. Воду відкачували на всіх вугільних підприємствах, які перебувають на підконтрольній території. Таким чином, ми стабілізували ситуацію, але загроза зсувів, виходу ґрунтових вод на поверхню, забруднення джерел з питною водою – це не просто загроза», – пояснив посадовець.

Павло Кириленко також розповів, що на підконтрольній Україні території підприємство «Шахта Сургая» не працює через активні бойові дії. А в Добропіллі і Покровську робота здійснюється.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують проводити незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У зв’язу з цим на Луганщині не вистачає гірників для підтримки життєдіяльності шахт.