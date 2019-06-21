Росія тимчасово дозволила ввозити санкційні товари з України



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Серед товарів газові турбіни, електричні двигуни та генератори

Кабінет міністрів Росії тимчасово дозволив ввозити з території України деякі товари, які були заборонені санкціями.

Про це йдеться в постанові російського уряду.

Як повідомляється, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України.

Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які "ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення".

До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.

Нагадаємо, раніше Європейський союз вирішив продовжити ще на пів року секторальні економічні санкції проти Росії через недотримання умов мінських домовленостей. Санкції були продовжені до 31 січня 2020 року.