У Росії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом



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За добу в Росії померли 149 пацієнтів

Найбільше нових хворих у Москві і Санкт-Петербурзі

За минулу добу, 10 жовтня, в Росії зафіксували рекордні 13 634 випадки Covid-19, 149 заражених померли.

Про це повідомляє канал «Дождь» з посиланням на оперативний штаб РФ.

«13634 – рекордна кількість хворих з початку пандемії. Днем раніше було виявлено 12846 нових випадків інфекції.

За добу померли 149 пацієнтів, повністю одужали 4240 осіб. Загальна кількість інфікованих в Росії досягла 1,298 мільйона», – йдеться у повідомленні.

Найбільше нових хворих – у Москві (4501), Санкт-Петербурзі (528), Московській області (419) та Ростовської області (272).

Як повідомлялося, станом на 9 жовтня у світі виявили майже 356 тисяч нових хворих з коронавірусом, добою раніше зареєстрували понад 358 тисяч.

Всього у світі вже виявили 37,4 млн випадків зараження. Вилікувалися від коронавірусу понад 28 мільйонів хворих. Померли від ускладнень хвороби 1,77 млн осіб. Активними залишаються 8,2 млн випадків захворювання.

Індія, США та Бразилія очолюють список країн із найбільшим приростом випадків за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 261034

Хворіють 142555

Одужали 113507

Померли 4972

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.