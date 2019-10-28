Російський виробник мобільних ігор купив українську студію Zagrava Games
Сума угоди за оцінками фахівців склала близько $ 1 млн
Російський видавець мобільних ігор Playrix купив українську студію Zagrava Games.
Про це повідомляється в пресрелізі компанії.
Зазначається, що Zagrava Games працює в Рівному з 2003 року і у її штаті наразі 60 осіб. Серед розроблених тайтлів: The Hunt for Red Panda і Chasing Chaster.
В основному українська компанія працювала над проектами під замовлення або в партнерстві з великими видавцями на кшталт Playrix, MadData, Renatus і Nord Current.
«На базі Zagrava Games в Рівному створюють офіс Playrix на понад 120 людей», - йдеться у повідомленні.
Сума угоди не розкривається, проте за оцінками експертів вона склала близько $ 1 млн.
Для довідки:
Playrix - російська компанія, заснована братами Бухманами в 2004 році. Серед її проектів: Township, Fishdom, Gardenscapes, Homescapes і Wildscapes. Щоденна аудиторія - понад 30 млн користувачів.
Всього в штаті Playrix понад 1400 осіб.
У компанії 16 офісів, в тому числі, в Києві і Харкові.