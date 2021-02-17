На лижні курорти через Вінницю: «Укрзалізниця» вводить додаткові поїзди

У Вінниці потяг зупинятиметься о 8:26 і відправлятиметься о 8:30

Поїзд Київ – Чернівці відправиться з Києва 26 лютого

Укрзалізниця запроваджує додатковий поїзд Київ – Чернівці, який зупинятиметься у Вінниці й Козятині.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня о 15:09, прибуватиме до Чернівців о 08:15. У Вінниці зупинятиметься о 18:28, відправлятиметься о 18:33. У Козятині зупинятиметься о 17:17, відправлятиметься о 17:19.

З Чернівців поїзд виїжджатиме 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, при буватиме до Києва о 12:30. У Вінниці потяг зупинятиметься о 8:26 і відправлятиметься о 8:30, в Козятині прибуття 9:26, відправлення о 9:29.

«Зима не відступає, а кількість охочих потрапити на гірськолижні курорти в західних регіонах України збільшується. Тому Укрзалізниця на численні прохання пасажирів з наступного тижня запускає додатковий поїзд з Києва до Чернівців», – анонсують додатковий рейс в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму.