Розробка Національної економічної стратегії 2030: презентована візія та цільові показники



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До процесу розроблення Національної економічної стратегії залучені урядовці, науковці і представники бізнесу

Під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулось друге засідання робочої групи щодо розроблення Національної економічної стратегії до 2030 року. За її результатами учасники групи розглянули візію стратегії та технічне завдання для опрацювання конкретних напрямків стратегії експертними групами, що працюють на платформі Центру економічного відновлення. Про це інформує пресслужба Кабміну.

«Україна повинна стати найпривабливішою країною економічних можливостей для інвестицій, інновацій, ведення бізнесу; найкращим місцем для реалізації творчого потенціалу, втілення ідей і власного розвитку. Необхідно сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави. Також ми повинні виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку та стимулювати розвиток інновацій і модернізацію секторів економіки для забезпечення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. І врешті-решт сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти», — заявив Прем’єр-міністр, відкриваючи засідання робочої групи.

Під час засідання координатор робочої групи, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап презентував матеріали, над якими зараз триває робота щодо створення Національної економічної стратегії до 2030 року.

«Сьогодні над створенням документу працюють 20 експертних груп за різними напрямками. Ми провели аналіз тенденцій розвитку економіки в Україні та у світі, проаналізували вже затверджені на державному рівні стратегії, доктрини та Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Безумовно, ми також враховуємо зміни умов розвитку нашої держави, які склалися внаслідок російської збройної агресії проти України, а також тенденції в освіті та медицині через світову пандемію. Наше завдання, щоб документ, який буде розроблено, максимально відповідав викликам сьогодення і враховував майбутні зміни, які ми зараз можемо прогнозувати», — зазначив Кирило Криволап.

До процесу розроблення Національної економічної стратегії залучені урядовці, провідні спеціалісти з різних галузей, науковці, міжнародні аналітики, представники бізнесу.

Нагадаємо, процес створення Національної економічної стратегії ініціював Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками українського бізнесу. На зустрічі були визначені сім векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії. Серед них — стимули для промисловості, агросектору, видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору. Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми.