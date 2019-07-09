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    Думки вголос

    Коломойський викидає пристойних людей зі списку «Слуги народу»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Олена Коробкова - Коломойський викидає пристойних людей зі списку «Слуги народу»
    Олена Коробкова

    Зі списку «Слуги народу» на вимогу продажного журналіста і олігарха прибрали людину, яка відстоювала інтерес держави в справі Приватбанку

    Мовою оригіналу

    Когда показали список Слуги Народа было приятное удивление. Там было очень много хороших людей. Потом показали список мажоритарщиков от Слуги Народа. И там уже было много плохих людей. И теперь по требованию плохого человека из списка удаляют хорошего. Так будет и в парламенте? Мажоритарщики, которых стыдно включить в список, будут рулить во фракции, пройдя в Раду в том числе за счет имиджа хороших людей?

    Из списка Слуги Народа исключили Елену Коробкову. Исключили «типа» по собственному желанию, хотя желания такого не было. Исключения Коробковой требовал Дубинский, повторяющий вслух то, что думает Коломойский. Требовал, потому что им не нравилась позиция Коробковой по Приватбанку. При этом, по ее словам, исключить ее из списка хотели так сильно, что угрожали ей и даже ее 4-х летней дочке.

    Т е из списка Слуги народа по требованию продажного журналиста и олигарха убрали человека, который отстаивал интерес государства в деле Приватбанка. Занавес. И да. Коробкову убрали. Потому что ее не любит Коломойский. А кума Медведчука оставили. Прекрасный выбор. Прекрасное начало. Вот они, новые лица. Вот она, партия, независимая от влияния олигархов. Бескомпромисные борцы с российской агрессией и Путиным.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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