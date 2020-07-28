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    Економіка та фінанси

    Ryanair планує запустити з Одеси рейси до Греції й Іспанії

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    Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік - Ryanair планує запустити з Одеси рейси до Греції й Іспанії
    Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік

    Польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень

    Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону в зимовому розкладі на 2020 - 2021 роки. Про це йдеться на сайті видання Avianews.

    У заяві авіакомпанії зазначено, що польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень.

    Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік.

    Із системи бронювання Ryanair випливає, що обидва нові маршрути лоукостер запустить з 27 жовтня.

    Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися по суботах, в деякі тижні також по вівторках.

    Польоти Одеса-Барселона внесені до розкладу по вівторках і суботах.

    Як повідомлялось, Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях через коронакризу триватиме ще 2-3 роки.

    Нагадаємо, 21 липня найбільший в світі лоукостер Ryanair оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф.

    До слова, ізраїльські авіакомпанії продовжують відпустки співробітникам до 2021 року.

     Wizz Air анонсував збільшення кількості нових рейсів з України до Італії.

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