Ryanair планує запустити з Одеси рейси до Греції й Іспанії



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Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік

Польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень

Авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск двох нових рейсів з Одеси в Афіни і Барселону в зимовому розкладі на 2020 - 2021 роки. Про це йдеться на сайті видання Avianews.

У заяві авіакомпанії зазначено, що польоти в Грецію будуть виконуватися один раз на тиждень, в Іспанію - два рази на тиждень.

Мінімальна заявлена ціна авіаквитків з урахуванням перевезення невеликого місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см починається від 979 грн в один бік.

Із системи бронювання Ryanair випливає, що обидва нові маршрути лоукостер запустить з 27 жовтня.

Рейси Одеса-Афіни будуть виконуватися по суботах, в деякі тижні також по вівторках.

Польоти Одеса-Барселона внесені до розкладу по вівторках і суботах.

Як повідомлялось, Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях через коронакризу триватиме ще 2-3 роки.

Нагадаємо, 21 липня найбільший в світі лоукостер Ryanair оголосив про закриття своєї бази в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф.

До слова, ізраїльські авіакомпанії продовжують відпустки співробітникам до 2021 року.

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