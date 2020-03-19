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    Економіка та фінанси

    Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам

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    <p>Підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів</p> <p></p> - Салтівський м'ясокомбінат призупиняє поставки посередникам

    Підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів

    Дефіцит м'яса спровокував значний стрибок цін на цю продукцію в торгових точках, - директор

    У Салтівському м'ясокомбінаті заявили про різке зростання попиту на продукцію та скарги на відсутність свіжого м'яса в супермаркетах і на ринках.

    У повідомленні підприємства вказується, що через дефіцит має місце значний стрибок цін на м'ясо в торгових точках.

    У зв'язку з такою ситуацією, підприємство тимчасово призупиняє поставки свіжого м'яса посередникам, щоб забезпечити безперебійну роботу фірмових магазинів.

    «Почастішали випадки неадекватного, злочинного зростання цін на нашу продукцію на ринках і в торгових точках», - заявив директор Салтівського м'ясокомбінату Михайло Бондаренко.

    Крім тимчасового призупинення поставок посередникам, м'ясокомбінат починаючи з 20 березня 2020 року збільшить обсяг виробництва в 1,5 рази.

    Весь обсяг виробництва буде спрямований на 600 магазинів фірмової мережі.

    «Ми не вводимо ліміти на продаж в одні руки. З сьогоднішнього дня наші виробничі потужності працюють на повну силу, а логістика готова до збільшення частоти поставок», - підкреслив Михайло Бондаренко.

    До відома, Салтівський м'ясокомбінат - одне з найбільших підприємств в області м'ясопереробки, виробництва ковбас та м'ясних делікатесів України.

    Фірмова мережа формату «біля дому» нараховує понад 600 магазинів в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Кам'янському, Нікополі, Миргороді, Чернігові, Бердянську.

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