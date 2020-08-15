Санкції США можуть знищити бізнес найбільшого світового виробника смартфонів



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Huawei знаходиться під санкціями США з травня 2019 року

Споживачі в усьому світі вже відмовляються від Huawei, тому що в телефонах більше немає деяких популярних американських додатків

Нові санкції США можуть знищити бізнес найбільшого світового виробника смартфонів Huawei.Споживачі в усьому світі вже відмовляються від бренду, тому що в телефонах більше немає деяких популярних американських додатків.

Про це пише CNN.

З наступного місяця китайська компанія не зможе отримувати надшвидкі процесори Kirin, оскільки вони виробляються з використанням американських технологій. Підприємства відмовляються поставляти процесори Huawei через санкції США. Їх втрата «безумовно вплине на унікальні переваги» смартфонів, вважають експерти.

Huawei також стикається з жорсткою конкуренцією з боку внутрішніх конкурентів, таких як Vivo, Oppo і Xiaomi. Аналітики впевнені, ці виробники продовжуватимуть активно розвиватися, в той час як Huawei в наступному році слід приготуватися до падіння показників, оскільки США «будуть повільно душити бізнес».

Huawei знаходиться під санкціями США з травня 2019 року. Американські компанії не мають права вести бізнес з китайською корпорацією, але їм дозволено підтримувати продукти Huawei, які були випущені до її внесення до списку санкцій.

Головним рятівником виробника смартфонів може стати колишній віце–президент США Джо Байден – якщо він переможе на листопадових президентських виборах, обійшовши нинішнього главу держави Дональда Трампа. Тоді є ймовірність, що політика щодо компанії зміниться.

Нагадаємо, що у травні 2019 року міністерство торгівлі США додало компанію Huawei до «чорного списку» через загрозу національній безпеці від продукції китайського виробника, тому нова лінійка смартфонів використовувала Android, але без можливості доступу до сервісів Google для користувача.

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