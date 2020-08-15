Трамп підписав новий указ щодо обмеження роботи TikTok



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Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена

Компанії ByteDance дали три місяці на те, щоб відмовитися від усіх активів в США

Дональд Трамп вимагає від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok. Своє рішення президент США аргументував наявністю загроз для національної безпеки.

Про це йдеться в указі президента, повідомляє пресслужба Білого дому.

Документ забороняє операцію з придбання компанією ByteDance (власник TikTok, - ред.) музичного сервісу musical.ly.

Як зазначається в указі, після угоди відбулося злиття TikTok і сервісу musical.ly. Таким чином, ByteDance створила єдину платформу.

Трамп у своєму указі дав компанії 90 днів на те, щоб відмовитися від усіх активів і позбутися від особистих даних користувачів, які були зібрані в США за допомогою TikTok або musical.ly.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ «про боротьбу з загрозою TikTok», який зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

Також адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).

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