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    У світі

    Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії

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    Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії
    Фото: NASA Worldview для AP

    Повстанці використали 10 безпілотників для атаки на нафтопереробні об’єкти

    Єменські повстанці взяли відповідальність за атаку на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.

    Про це повідомляє Associated Press.

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    Згідно з повідомленням, військовий представник єменських повстанців хуситів Яхья Сарі заявив, що повстанці використали 10 безпілотників для атаки на нафтопереробні об’єкти Саудівської Аравії.

    Повстанець зазначив, що атаки на об’єкти Саудівської Аравії будуть продовжуватися і надалі, поки війна в країні не буде завершена.

    «Єдиний варіант для уряду Саудівської Аравії – припинити нападати на нас», – зауважив Сарі.

    Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

    Як повідомлялося, 1 вересня, Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про понад сто загиблих у Ємені внаслідок авіаударів коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

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