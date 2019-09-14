Хусити взяли відповідальність за напад на НПЗ в Саудівській Аравії
Повстанці використали 10 безпілотників для атаки на нафтопереробні об’єкти
Єменські повстанці взяли відповідальність за атаку на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з повідомленням, військовий представник єменських повстанців хуситів Яхья Сарі заявив, що повстанці використали 10 безпілотників для атаки на нафтопереробні об’єкти Саудівської Аравії.
Повстанець зазначив, що атаки на об’єкти Саудівської Аравії будуть продовжуватися і надалі, поки війна в країні не буде завершена.
«Єдиний варіант для уряду Саудівської Аравії – припинити нападати на нас», – зауважив Сарі.
Нагадаємо, раніше у Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.
Як повідомлялося, 1 вересня, Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про понад сто загиблих у Ємені внаслідок авіаударів коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.