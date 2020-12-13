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    Економіка та фінанси

    Саудівська Аравія завершує найбільший інфраструктурний проєкт – метро на 176 км

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    <p>Метро в Ер-Ріяді &ndash; це найбільший в світі одноетапний проєкт спорудження метрополітену</p> - Саудівська Аравія завершує найбільший інфраструктурний проєкт – метро на 176 км

    Метро в Ер-Ріяді – це найбільший в світі одноетапний проєкт спорудження метрополітену

    Реалізація проєкту метрополітену вартістю 24,4 млрд доларів була розпочата в квітні 2014 року та має завершитися вже у 2021

    У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді реалізується масштабний проєкт будівництва мережі метро, що складається з шести ліній сумарною довжиною 176 км та 85 станціями.

    Про це пише портал «Залізниці світу».

    Відзначається, що це найбільший в світі одноетапний проєкт спорудження метрополітену.

    На надземних лініях 4 і 6 довжиною 30 і 13 км відповідно проводяться випробування, в яких 35 поїздів рухаються в режимі реального графіка з виконанням операцій з технічного обслуговування і моніторингом роботи всіх задіяних в експлуатації служб.

    Потім відбудеться передача інфраструктурного комплексу оператору – консорціуму Flow в складі компаній Alstom, Hitachi Rail STS і залізниць FS.

    Відкриття двох ліній для регулярних перевезень очікується в середині 2021 року. Введення в експлуатацію підземної лінії №5 довжиною 25 км відбудеться пізніше, в кінці 2021 року.

    На лініях 1, 2 і 3 залишається завершити роботи в 10-20% проєктного обсягу.

    Реалізація проєкту метрополітену вартістю 24,4 млрд доларів була розпочата в квітні 2014 року.

    Проєкт будівництва метро входить в масштабну програму з розвитку системи громадського транспорту найбільшого в Саудівській Аравії міста, що включає також створення розгалуженої мережі автобусних маршрутів протяжністю близько 1 900 км та 3 000 зупинок.

    Також повідомляється, що в Ер-Ріяді щодня виконується близько 10 млн поїздок, з них 80% припадає на особисті автомобілі і тільки 2% – на громадський транспорт. Нова система громадського транспорту має ліквідувати цей дисбаланс і вирішити питання із заторами, які є серйозною проблемою для міста.

    Теги: громадський транспорт метро Саудівська Аравія транспорт інфраструктура
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