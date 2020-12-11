На столичному транспорті введено оперативне положення через ожеледицю

Громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка

На дорогах складна транспортна обстановка у зв'язку з погодними умовами

Через ожеледицю на дорогах у Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

«Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв'язку зі складними погодними умовами», - йдеться в повідомленні.

Також було призупинено рух фунікулера у зв'язку з складними погодними умовами. Рух відновлено о 08:00.

Як відомо,10 грудня у другій половині дня в Києві погіршилися погодні умови. Через льодяний дощ на дорогах і тротуарах утворилася ожеледиця.

Дороги Києва скували серйозні затори.

Через ожеледицю у Києві за декілька годин сталося щонайменше чотири дорожньо-транспортні пригоди.

Користувачі соцмережі діляться відео, відзнятими на столичних вулицях, що перетворилися на каток.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звітує про боротьбу з ожеледицею. На вулицях Києва працює 341 одиниця техніки та 50 бригад з ручного прибирання.