СБУ не погоджувала призначення поляка Станчака главою «Укртрансгазу»

До СБУ не надходили документальні матеріали для розгляду питання щодо надання Станчаку допуску до держтаємниці

Служба безпеки України не погоджувала призначення поляка Павела Юзефа Станчака на посаду голови ПАТ «Укртрансгаз». Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ у Facebook. «Служба безпеки України заявляє, що не погоджувала питання призначення на посаду до Публічного акціонерного товариства



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Павел Юзеф Станчак

До СБУ не надходили документальні матеріали для розгляду питання щодо надання Станчаку допуску до держтаємниці

Служба безпеки України не погоджувала призначення поляка Павела Юзефа Станчака на посаду голови ПАТ «Укртрансгаз».

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ у Facebook.

«Служба безпеки України заявляє, що не погоджувала питання призначення на посаду до Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» громадянина Республіки Польща Павла Юзефа Станчака. Це є прерогативою виключно НАК «Нафтогаз України», - заявили у прес-центрі СБУ.

У відомстві пояснили, що при призначенні осіб на посади, яких включено до номенклатури посад працівників товариства, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, здійснюється лише за умови надання такого допуску та проведення необхідної перевірки.

«На сьогодні до Служби безпеки України не надходили документальні матеріали для розгляду питання щодо надання пану Станчаку допуску до державної таємниці», - резюмували у відомстві.

Як відомо, поляк Павел Юзеф Станчак у суботу, 23 грудня, офіційно призначений на посаду голови ПАТ «Укртрансгазу».

Як повідомляв «Главком», у серпні 2017 року Станчака вже обирали на посаду президента «Укртрансгазу» рішенням акціонера №126 від 21 серпня. Але СБУ не погодила кандидатуру Станчака на посаду керівника «Укртрансгазу» - стратегічного об’єкту з транспортування і зберігання газу. СБУ не надала допуск іноземцю до інформації, від якої залежить безпека держави – ця інформація класифікується як державна таємниця.

6 листопада на загальних зборах ТОВ «Укртрансгаз» Станчака було обрано членом правління, віце-президентом «Укртрансгазу» строком на один рік.

Отже, обраний у результаті конкурсу Станчак мав приступити до роботи після врегулювання всіх формальностей.

Станчак понад 25 років пропрацював в польській державній нафтогазовій компанії PGNiG в царині транспортування, розподілу та зберігання газу. Протягом останніх 5 років він працював на керівних посадах PGNiG.

Нагадаємо, що у лютому 2017 року правління та спостережна рада «Нафтогазу України» відсторонила Ігоря Прокопіва від виконання обов’язків президента «Укртрансгазу», а потім звільнила його з цієї посади.