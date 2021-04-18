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    В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer

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    Перщі щеплення отримали&nbsp;78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату - В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer
    Перщі щеплення отримали 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату
    Фото: пресслужби Київської обласної державної адміністрації

    Перші щеплення зробили 18 квітня на Київщині

    В Україні розпочали робити щеплення вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech – на Київщині в неділю, 18 квітня, провели першу імунізацію цим препаратом. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

    «Учора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення», – пояснив голова Київської ОДА Василь Володін.

    Упродовж цього дня до вакцинальної кампанії долучаться два спеціалізованих заклади Київщини. Відтак щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату, ідеться у повідомленні пресслужби.

    «Однією з перших у регіоні щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech вже зробили виконувачці обов’язків директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інні Іваненко», – інформує Київська ОДА.

    Паралельно в Київській області в рамках кампанії з імунізації також застосовують вакцину CoronaVac. Вона призначена для щеплення маломобільних груп населення та їх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю.

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    В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer
    В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer
    В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer
    В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer
    Фото: пресслужби Київської обласної державної адміністрації

    Раніше «Главком» писав, що регіони почали отримувати Pfizer. На Буковину прибули 1170 доз.

    Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб поза чергою надлишковими дозами вакцини від коронавірусу.

    У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

    Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.

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    Теги: медицина лікар Київська облрада українці щеплення населення Віктор Ляшко
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