В Україні почали щеплювати від Covid-19 вакциною Pfizer

Перші щеплення зробили 18 квітня на Київщині

В Україні розпочали робити щеплення вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech – на Київщині в неділю, 18 квітня, провели першу імунізацію цим препаратом. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

«Учора наша область отримала перші 1170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати. Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку. Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення», – пояснив голова Київської ОДА Василь Володін.

Упродовж цього дня до вакцинальної кампанії долучаться два спеціалізованих заклади Київщини. Відтак щеплення отримають 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату, ідеться у повідомленні пресслужби.

«Однією з перших у регіоні щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech вже зробили виконувачці обов’язків директора Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням Інні Іваненко», – інформує Київська ОДА.

Паралельно в Київській області в рамках кампанії з імунізації також застосовують вакцину CoronaVac. Вона призначена для щеплення маломобільних груп населення та їх опікунів, працівників освіти, які будуть залучені до проведення ЗНО, a тaкoж інших кaтeгopій, визнaчeних дopoжньoю кapтoю.

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У п’ятницю, 16 квітня, в Україну прибула перша партія американсько-німецької вакцини Pfizer/BioNTech. Це перший препарат із нового покоління РНК-вакцин, яким українці зможуть зробити щеплення від Covid-19.

Як відомо, щеплення вакциною Pfizer-BioNTech (торговельна назва – Comirnaty) розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня – по всій Україні.