Шантаж Росії: «Газпром» вимагає збільшити ціни на газ для Польщі

«Газпром» подав позов до суду Стокгольма та зажадав збільшити ціни на газ для Польщі

Польська компанія PGNiG вважає вимогу підняти ціни за «Ямальським контрактом» необґрунтованою

Російська компанія «Газпром експорт» подала позов до польської державної нафтогазової компанії PGNiG для перегляду цін за контрактом, пише ТАСС з посиланням на пресслужбу «Газпром експорту».

У п'ятницю, 14 січня, «Газпром» звернувся до міжнародного арбітражу в Стокгольмі і зажадав збільшити ціни за «Ямальським контрактом». Йдеться про період із листопада 2017 року. Чергове право перегляду цін виникло у листопаді 2020 року.

Зважаючи на те, що комерційні переговори щодо перегляду ціни відповідно до вимог «Газпром експорту» не призвели до досягнення домовленостей, російська компанія відповідно до контрактних умов передала ці суперечки на вирішення арбітражного трибуналу.

Звернення ініціювали ТОВ «Газпром експорт» та ПАТ «Газпром». Вони наполягають на зміні умов від 8 грудня 2017 року та 9 листопада 2020 року.

«Ініціювали звернення до міжнародного арбітражу щодо ретроспективного перегляду цінових умов контракту купівлі-продажу газу», – пояснили в пресслужбі російської енергетичної компанії. Російська сторона готова шукати можливості врегулювання спору у межах комерційних переговорів.

Як зазначили у польській компанії PGNiG, вона вважає вимогу підняти ціни за «Ямальським контрактом» необґрунтованою.

«Вимога про збільшення ціни за контрактом, включена до тендерної пропозиції «Газпрому», є абсолютно необґрунтованою. Ми готові довести це перед арбітражним судом», - заявив голова правління PGNIG Павло Маєвський.

«Ямальський контракт» передбачає можливість постачання до Польщі до 10 мільярдів кубометрів газу на рік. Згідно з зафіксованим у договорі правилом «бери або плати», республіка повинна відбирати мінімум 8,7 мільярда кубометрів газу на рік. Дія угоди завершується наприкінці 2022 року

Наприкінці жовтня 2021 року польська сторона подала заявку на зниження цін на газ за укладеним із «Газпромом» договором. У листопаді 2020 року PGNiG також просила зниження вартості. До цього вона скористалася правом на початок арбітражу у 2011-му, 2015 році та добилася зміни цінової формули контракту у березні 2020-го. Стокгольмський арбітраж затвердив нову формулу розрахунку ціни на блакитне паливо із Росії. У результаті «Газпром» зобов’язали повернути польській компанії близько $1,5 млрд. Він перерахував гроші, але пообіцяв оскаржити рішення арбітражного суду.

Варшава не планує продовжувати «Ямальський контракт» після його завершення у 2022 році. Польща сподівається вирішити проблеми за рахунок закупівлі палива в інших постачальників.

Як стало відомо 22 вересня, польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення у процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. У компанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора.