Ціна на газ у Європі знову стрімко зростає

Сховища газу в Європі спорожніли більш ніж наполовину

Ціна газу в Європі перевищила $1000 за тисячу кубометрів

Ціни ф'ючерсів на газ у Європі зростають на 12,5%, свідчать дані лондонської біржі ICE.

Так, вартість лютневих ф'ючерсів на газ за індексом TTF (найбільшого європейського хаба) перевищила $1000 за 1 тис. куб. м.

Напередодні в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива.

У компанії вказали, що запаси блакитного палива у європейських ПСГ знаходяться на мінімальних для цього сезону рівнях за багаторічну історію спостережень.

Раніше ціна на газ у Європі вперше в історії злетіла вище за $2000 за 1 тис. куб. м.

Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.